Romina Malaspina se "destroza" la cara con su última operación estética

Romina Malaspina fue una de las grandes protagonistas de Supervivientes 2018. A pesar de ser la desconocida de su edición, su carácter explosivo dio mucho que hablar tanto durante su estancia en Honduras como en los platós de Telecinco. Con el tiempo, la perdimos de vista y esta semana vuelve a ser noticia tras mostrar el resultado de sus últimos retoque estéticos. Unos cambios que han sido muy criticado por sus seguidores que aseguran que "se ha convertido en otra persona".

No es la primera que la argentina pasa por el quirófano y el resultado es cuestionado por sus fans: la nariz, las orejas y la boca son algunas de las partes de su cuerpo que ha cambiado por completo. Tanto, que su imagen es completamente diferente a la que lució en su edición de Supervivientes. "No estamos aquí para competir entre mujeres", dijo hace tiempo para defenderse de las críticas.

"Miren el nuevo aspecto de mis orejitas, están perfectas y les puedo contar que en menos de 48 horas estaba excelente. Prometo que vale la pena. ¡De haber sabido lo hubiera hecho mucho antes!", escribió junto a un selfie en el que mostraba su nuevo rostro.

Menos convencidos con el resultado se están mostrando sus seguidores: "No te pareces en nada a ti", "te has destrozado la cara", "no te retoques más, por favor", "con lo guapa que eras...", "¿querías ser fea?" o "esta chica no puede ser Romina", escribieron algunos. Romina ha querido contestar a las críticas invitando a la gente a preocuparse más por sus vidas y menos por ellas: "Qué bien se siente ver a tanta gente preocupada por mi rostro en lugar de por sus vidas. No sabía que era tan importante... ¡Gracias!".