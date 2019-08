Kiko Matamoros continua evolucionando favorablemente de la operación a la que tuvo someterse el pasado martes debido a los tumores que le encontraron en la vejiga. El colaborador de Sálvame estuvo acompañado en todo momento por su novia Marta López y recibió la visita de todos sus hijos, incluido Diego Matamoros, generando momentos de tensión con Ana Matamoros y la propia Marta. La única que no pudo acudir a estar con su padre fue Laura, que se encuentra de vacaciones en Argentina.

"Ha pasado la noche bien, aunque le han tenido que hacer lavados cada media hora. Pero hemos descansado bastante", aseguró a Sálvame Marta López. "No se ha quedado solo en ningún momento. Para él ha sido un subidón ver a sus hijos". Además desveló que aunque la evolución es favorable, la hospitalización se alargará más de lo previsto y no tendrá el alta hasta dentro de 5 o 6 días. Según la modelo, Kiko no quiere salir del hospital sondado: "Puede salir con la sonda o quedarse aquí, y ha preferido quedarse".

El propio Kiko publicó una fotografía en Instagram para dar las gracias por las muestras de cariño: "Todo ha ido bien. Muchísimas gracias otra vez a todos", reza el texto. Se trata de una fotografía realizada durante las vacaciones que disfrutó con su pareja, que no dudó en comentar la fotografía: "Eres muy grande", escribió junto a un corazón.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad dentro del hospital. El reportero Kike Calleja se encontró con Diego Matamoros y se declaró "molesto" con el programa por las críticas que recibió el día anterior de algunos colaboradores de Sálvame que le acusaron de provocador. En su opinión, en el hospital ejercía "de hijo" a pesar del distanciamiento con su padre y de los conflictos que han protagonizado a lo largo de estos años. Además, justifica su última entrevista como un "puente" en la relación con su padre.