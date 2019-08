Carlos Pérez Gimeno - La sorpresa de Gloria Camila al preguntarle por la obra de Rocío Carrasco y Fidel Albiac

Gloria Camila se quedó totalmente sorprendida cuando le preguntaron por el nuevo espectáculo dedicado a su madre, Rocío Jurado. La hija adoptiva de la artista no sabía de qué le estaban hablando y la expresión de su cara lo decía todo, mientras que la reportera le explicaba de que se trataba: "Me da igual, me voy de vacaciones". Es lo único que comentó.

Todo está listo, y el estreno será el próximo 13 de septiembre en el teatro Zorrilla de Valladolid. La dirección musical correrá a cargo del marido de Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Y tanto él como su mujer serán los productores del espectáculo, que llevará por título uno de los grandes éxitos de Rocío Jurado, "Qué no daría yo", y será protagonizado por Anabel Dueñas.

Como era de esperar Rocío Carrasco, no ha contado con nadie de la familia ya que la relación es inexistente. De modo que, al igual que Gloria Camila, al resto de la familia le habrá ocurrido lo mismo cuando se han enterado a través de los medios de comunicación.

Ahora solo falta esperar al estreno y ver cómo es la acogida del público. Llama la atención que Fidel sea el director musical, cuando su experiencia en esto es totalmente nula. Habrá que confiar en la suerte, y desearles que obtengan un gran éxito.