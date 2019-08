Ania Iglesias, pillada: un mensaje destapa su mentira

El enfrentamiento que Lydia Lozano y Ania Iglesias protagonizaron este jueves en Sálvame continúa siendo objeto de debate en el programa. El estilismo elegido por la ex gran hermana para que la colaboradora luciera en el programa especial dedicado a Marbella provocó un agrio rifirrafe entre ellas. Según la versión de la estilista, durante toda la semana le propuso varios vestidos a Lydia y ninguno le convenció, teniendo que coser el vestido durante toda la noche anterior para que en el programa pudiera lucir el vestido perfecto.

Sin embargo es viernes la historia dio un giro inesperado cuando Mila Ximénez recibió un mensaje que desmentía al completo la versión de la modelo: "Ania dijo que había estado toda la noche cosiendo, muy preocupada. Pero desde su casita no ha hecho nada. Tengo un mensaje donde ella llama a mi estilista y le dice, ¿por favor, me puedes conseguir este traje para mañana? Quería que otro le hiciera el trabajo y que a las once de la noche no había hecho una mierda". Con lo que te trajo, probablemente se fue a un chino por la mañana y como no lo encontró hasta las tres de la tarde se cogió un trozo de tela y le hizo dos costuras".

Muy sorprendida por el "bombazo" de Mila, Lydia volvió a arremeter contra Ania: "Si una persona es incapaz de terminar un trabajo, llamas a producción y le dices que no lo puedes hacer, si no puedes buscar un traje como este no pasa nada por llamar y pedir ayuda". Según la periodista, la estilista no llamó por miedo a que el programa se enterase de que era "incapaz" de resolver el problema. "Es como si tú a un fotógrafo le pides una puesta de sol y te compra una postal de las de toda la vida", un comentario que provocó los aplausos y risas de todo el público y sus compañeros.