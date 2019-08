Joaquín Prat, preocupado por el anuncio que corre por internet con su fotografía

"El periodista nunca debe pretender se el protagonista de la noticia", comenzó diciendo Joaquín Prat este viernes en El programa del verano antes de dar una información que le afectaba a él personalmente. "Ana Rosa les contó que ella misma había sido utilizada como reclamo en un producto de adelgazamiento que no era más que una estafa y habían usado su imagen como uso fraudulento", continuó el presentador.

El periodista ha denunciado en su programa que a través de Facebook y una serie de páginas web se está publicitando una empresa de inversión de bitcoin que está usando su imagen como reclamo. "A través de Facebook y una serie de webs falsean la realidad y me utilizan a mí como reclamo para que ustedes utilicen un programa que opera con bitcoin y se hagan ricos". Para ello, continuó Prat, la estafa alega que éste dio una entrevista en ‘El Hormiguero’, programa de la competencia. "Yo jamás he invertido en bitcoin, vamos, no invierto ni en bolsa".

Tal y como narró Joaquín, la web se inventa una supuesta entrevista en El Hormiguero que debe ser paralizada por las llamadas de los bancos: "Una historia bastante burda y todo un despropósito". Joaquín Prat nunca ha ido a El Hormiguero ya que no es frecuente que los presentadores de Mediaset acudan a Atresmedia. "Los despropósitos hay que atajarlos y a todas estas webs que a través de Facebook están mandando esta publicación falsa y engañosa". Y anunció: "Desde ayer mismo estáis denunciados".