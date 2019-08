Teresa Campos saca los colores a Sálvame aclarando la última "mentira" sobre Bigote

La relación de Sálvame y la familia Campos no se encuentra en su mejor momento. Mientras que Terelu intenta mostrarse conciliadora con sus compañeras, su hermana Carmen y su madre María Teresa no dudan en atacar al programa del que una vez formaron parte cuando tienen ocasión. Esta vez ha sido la matriarca la que ha criticado a sus antiguos compañeros por los comentarios que se han vertido sobre su supuesta ruptura con Edmundo Arrocet. El chileno ha vuelto a España dos meses después de viajar a su país de origen entre rumores de crisis con su pareja, algo que ella misma ha querido desmentir.

"¿Queréis inventar las cosas o queréis la verdad?", preguntó María Teresa al programa cuando se pusieron en contacto con ella para conocer su versión. : "Edmundo ha tenido un montón de cosas que hacer (en Chile). Como yo no soy él, no tengo por qué contarlo", aseguró.

"A mí me da la risa porque digo: 'Qué machistas son'. En ningún momento se les pasa por su imaginación que sea yo la que se ha largado, que sea yo la que ha cortado. Siempre es él quien me deja a mí. No puede inventarse todo el mundo lo que le de la gana, cada día una cosa", recriminó para después lanzar un dardo envenenado contra los colaboradores: "Nosotros no hemos hecho más que trabajar. Hay que respetar, porque somos compañeros todos".

Una de las más criticas con las declaraciones de la veterana presentadora fue Mila Ximénez, que pidió el turno de palabra para responder tajante: "Mira que lo intento, pero me lo pone complicado. No sé si viste el último programa donde le tendimos puentes a Terelu. Sin embargo, tu segunda hija, sigue erre que erre dándole leches a este programa". "Qué hacemos, ¿no contestarle? ¡Vamos a respetarnos todos!", pidió la colaboradora.