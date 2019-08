Olvido Hormigos desvela "proposiciones indecentes" y su atracción sexual por Pedro Sánchez

Días después de denunciar en redes sociales que cree que está siendo suplantada, Olvido Hormigos ofrece este sábado una entrevista para el periódico El Mundo donde confiesa algunos de los aspectos más íntimos de su vida. "Por las redes, he recibido proposiciones. Sexo a cambio de dinero", asegura en la publicación.

Según cuenta, le llegaron a ofrecer hasta 100.000 euros por pasar una noche con ella y le estuvieron insistiendo durante "un largo tiempo". Sin embargo, la televisiva nunca llegó a creer en la total veracidad de la propuesta, ya que "de las redes no se fía". "Te digo que iba a vender el carrito de bebé de mi hija y un chico se hizo pasar por chica para hablar conmigo. Empezó diciendo que era una chica y luego confesó la verdad".

En la entrevista habla también sobre sus mitos eróticos donde aparecen nombres como Rafa Nadal y Keanu Reeves. Del mundo de la política nacional su elegido es Pedro Sánchez, el líder del partido al que ella perteneció durante su concejalía en el municipio manchego. "Me parece muy guapo Pedro Sánchez, pero no he sentido la erótica del poder", dice.

Además tiene unas palabras para sus antiguos compañeros de Sálvame de los que no guarda un buen recuerdo": "Mucha gente me deja fría de los que he conocido en televisión, como los de Sálvame". No obstante, prefiere ser cauta y no dar nombres, ya que no quiere levantar ninguna guerra con un mundo del que dice prefiere estar alejada. Parece que la ex concejala ha olvidado su paso por televisión y prefiere centrarse en su faceta como madre y recuperar su puesto de trabajo como profesora.