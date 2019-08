Carlos Pérez Gimeno

Un año más, la gala Starlite patrocinada, al igual que en años anteriore,s por la marca Ford, es una de las fiestas más sonadas del verano marbellí que este año cumple su décimo aniversario. De sobra es sabido que los fondos recaudados irán destinados a la fundaciones "Niños en alegría", creada por Sandra García San Juan, y "Lágrimas y favores" de la mano del actor malagueño Antonio Banderas.

Antonio, siempre fiel a esta cita, no puede tener mejor aspecto. Acaba de cumplir 59 años y este año la cita de los medios se produjo en el hotel Villa Padierna. Una de las primeras preguntas que se le hizo fue qué opinaba sobre el bloqueo político que sufre España: "Los límites que me he impuesto para hablar del política se han agotado, tengo respeto por los políticos, cumplo con mis obligaciones y efectúo mi voto. Pero el político crea una dependencia en su público para que siempre estén pendiente de ellos y eso está envenenando al mundo. La política está en el número 50 de mis prioridades, prefiero leer un buen libro o escuchar un disco de Los Beatles. Repito, para mí es mucho más importante. Soy una persona pública y tengo que ser cauto".

Para Banderas, la situación en la que se encuentra el barco de la ONG española Open Arms, con 121 inmigrantes en aguas del Mediterráneo, sin un puerto que les acoja, le parece terrible. "Todo se resume en que nosotros no vamos para allá, ellos son los que vienen acá. Hay que hacer un plan Marshall en África. Podría llevar 50 años en marcha pero a los políticos no les interesa porque solo piensan en sus cuatro años de gobierno. En USA, de repente llega un señor a presidente y quiere levantar un muro. No se puede ser tan pardillo". Así definió a Donald Trump.

Acaba de regresar de Londres, donde se ha presentado su última película Dolor y Gloria, dirigida por su amigo Pedro Almodóvar, con un papel también importante de Penélope Cruz. "Acabo de regresar. Ha tenido unas críticas muy buenas y estamos muy satisfechos".

Su aspecto es inmejorable y reconoce que tras el susto del infarto hace un tiempo, se siente muy bien. "Un revés de la vida que se ha convertido en un regalo. Es una de las mejores cosas que me han ocurrido ya que me hizo ver todo de una manera más nítida, y eso separó el agua y el aceite. Ahí estaba mi familia y mi hija, y no mi profesión, sino mi vocación de actor. Si no me hubiera dado el infarto, el papel que me dio Almodóvar en esta última película después de diez años sin trabajar juntos no lo hubiera entendido".

Antonio está feliz y volcado con la apertura del teatro en su Málaga natal para este próximo otoño. Renunciando al dinero público, resaltó. "Yo quiero que me juzgue el público y no estar pendiente del cambio de gobierno y si me quitan o no el teatro. Lo que hago es responder a mis patrocinadores que me ayudan a montar esto. Creo que en la subvención pública y hay gente que lo necesita".

A la tradicional cena y posterior subasta acudió entre otros muchos invitados la princesa Marta Luisa de Noruega, hija de los actuales reyes Sonia y Harald. Todas las miradas se centraron en la royal que llegó acompañada de su actual pareja el Chamán Durek Verret. "Me encanta España, he venido muchas veces y Marbella es un lugar que me gusta mucho. He estado varias veces en el sur, en Véjer de la Frontera, montando a caballo que es mi deporte favorito y practico desde niña". La princesa recibió un premio por su labor solidaria en diferentes fundaciones.

En la gala hubo actuaciones como la de Sara Baras, por la que Antonio profesa una gran admiración, y con la que descubrió una enorme amistad. Diego Torres o David Bisbal, que acudió con su mujer, Rosanna Zanetti, que no pararon de hacerse arrumacos toda la gala, estuvieron presentes en Starlite. Compartieron mesa con Eugenia Martínez de Irujo, su marido el empresario discográfico Narcís Rebollo, y el actor Fernando Tejero. También asistió el hermano de la duquesa de Montoro, Fernando Martínez de Irujo, que se encontraba entre el público al igual que el cantante Miguel Poveda, Manu Tenorio y su mujer Silvia Casas, Loles León (acompañada de su amiga la diseñadora Teria Yabar), Maribel y Miriam Yébenes, las cantantes Rosana y Rosa López, Paloma Segrelles, y el que fuera marido de Norma Duval, Marc Ostarcevic, que dijo que ya estaba recuperado del cáncer. La que no pudo pasar desapercibida fue Antonio Dell'Atte, entre otros.

