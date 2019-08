Mi compadre @omarmontesofficial y su gente vinieron ayer a pasar el ratito conmigo a Villaseca de la Sagra! A veces no es necesario tener la misma sangre para ser familia. racias te camelo hermano mío! #losflakoconlosflako #kikorivera #omarmontes #mentirosatour2019

A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) on Aug 11, 2019 at 2:25am PDT