Toñi Moreno ha querido utilizar su perfil de Instagram para tranquilizar a todos su seguidores. La presentadora ha sufrido un pequeño accidente que le ha llevado a tomarse unos días de descanso.

Una caída le ha dejado un rasguño en la nariz, un imprevisto que ella se ha tomado con el humor que le caracteriza, denominándose a sí misma como "Mr. Potato".

Feliz con la llegada de su primera hija, Toñi ha explicado que tanto ella como la bebé se encuentran perfectamente, eso sí, estará unos días fuera de la televisión para controlar que todo marcha según lo previsto.

Un mensaje que ha acaparado cientos de respuestas donde le muestran todo su apoyo y cariño: "Me preguntáis todos cómo estoy?? Ya me veis , con la nariz de Mr Potato. Jajajajjajajajajajaj. Y como si me hubiera atropellado un camión!!!! Perdí el equilibrio y aterricé como pude .... Pero estamos las dos estupendamente. Gracias por preocuparos. Me voy a tomar unos días de descanso ...: Besos y os quiero!!!!!".