Fernando Tejero no ha querido faltar a la décima Gala Starlite de Marbella. Una noche de lo más solidaria donde recibió un premio de la mano del anfitrión Antonio Banderas.

Feliz con sus próximos proyectos profesionales, Tejero no dudó en recordar la figura de su buen amigo y compañero, Eduardo Gómez. Su muerte ha dejado sumido en el más profundo dolor a todo el equipo de Aquí no hay quien viva, y él mismo asegura haberlo pasado "mal" tras su muerte.

Pero además, el actor ha explicado algo más sobre esa sorprendente desaparición, que cogió de sorpresa a la opinión pública: "Tenía muchas ganas de vivir pero fue tarde al médico y cuando fue ya era demasiado tarde", dijo Tejero sobre su buen amigo.

Sobre su estancia en la Starlite de Marbella, también explicó que "tenía muchas ganas de venir, nunca he podido venir por trabajo pero en esta décima edición he venido. He tenido la suerte de que Antonio Banderas me entregara un premio y es un gusto".

El actor no tiene ahora mismo tiempo para muchas vacaciones. "Me voy a Madrid, que tengo pendiente un película musical que se llama Explota mi corazón pero no puedo contar mucho, luego me voy a Puerto Rico a hacer otra película y luego ya con La que se avecina".