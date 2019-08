El presentador Jorge Fernández, conocido por La ruleta de la suerte de Antena 3, ha volcado todas sus experiencias en Instagram sobre la enfermedad que sufre y que le ha llevado a perder muchos kilos, algo que los espectadores han notado y no paran de recordarle.

En concreto, Jorge Fernández padece un trastorno digestivo muy difícil de solucionar y que ha motivado la pérdida de hasta nueve kilos. Eso sí, ha tranquilizado a todos asegurando que está bien atendido y "en las mejores manos posibles", y que las perspectivas son halagüeñas a la hora de recuperar su peso.

"Llevo más de un año con trastornos intestinales y que por mucho que coma, la comida se fermenta en el estómago y no va donde tiene que ir", ha explicado. "Cuando tienes el sistema digestivo afectado, tu sistema inmune baja. El 80% de tu bienestar pasa por tu salud intestinal, y si no la tienes, difícilmente estarás bien en el resto de aspectos", ha revelado sobre su condición.

Cansado de que en los últimos meses le apunten con el dedo y con el "morro torcido", Jorge asegura que no le ayuda que le digan que "coma algo". "¡Al final del día creedme que llega a hartar! Y claro, tampoco es cuestión de ir uno por uno explicando que llevo más de un año con trastornos intestinales", cuenta.

No obstante, y para despejar dudas sobre su salud, ha subido a su red social una fotografía donde muestra cómo todavía conserva su portentosa musculatura pese a una lesión de codo que le impide hacer algunas cosas. "Sigo haciendo el deporte que me permite mi lesión y por su puesto, viviendo de las rentas dedicado a una vida absolutamente deportiva. Ahora no me preocupa tanto mi físico, me preocupa curarme y volver a asimilar nutrientes".