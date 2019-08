La revancha de Ania Iglesias: revela lo que 'Sálvame' no contó sobre su regreso a la televisión

La vuelta a la televisión de Ania Iglesias, famosa por su participación en la primera edición de Gran Hermano y más tarde por convertirse en una habitual de la tertulias de Telecinco, ha estado rodeada de una gran polémica. Su discusión con Lydia Lozano a raíz de la elección de su vestido para el especial de Sálvame, Marbella, tal y tal, ha sacado a la luz el mal rollo que existía entre ellas desde la época de A tu lado.

Además este viernes, Mila Ximénez hizo público un mensaje de texto de su estilista en el que se ponía en duda la profesionalidad de Ania y que evidenciaba que había mentido durante su discusión con Lydia. Para defenderse de las acusaciones, este martes, concede una entrevista al portal Jaleos en el que asegura que ha cumplido con su trabajo a la perfección y que firmó un contrato por dos días de trabajo y finalmente apareció en cuatro: "Me han hecho una encerrona de cuidado", asegura.

Según el testimonio de la estilista, aunque se la contrató por dos días de trabajo, se llegó a un acuerdo ambas partes y se firmaron "cuatro papelitos de cuatro participaciones": "Primero me dijeron que iba a ir dos días, que no iba a salir para nada ni el jueves ni el viernes. Les pasé un presupuesto por esos dos días como estilista. Al final salí el miércoles y el jueves y no me lo quieren pagar", declara. "Pero yo he firmado los papeles y ante una reclamación vale lo que uno firma, no lo que se dice".

A pesar de los problemas que ha tenido en el programa, asegura que su trato con el equipo siempre ha sido "excelente", señalando a Lydia Lozano como la única que "no se dio cuenta de que ella no tenía ni voz ni voto a la hora de elegir los estilismos". Según Ania, se limitó a seguir las pautas de la dirección del programa.

El viernes, Ania no quiso enfrentarse a Lydia en plató, según ella porque "eso es otro contrato y a lo mejor en ese show no quiero entrar porque o no me gusta o no me apetece. Pero en el momento que a mí se me insulta explícitamente diciendo que soy mala profesional o mentirosa se está atacando a mi persona y no a la profesional. ¿Qué tengo que defender? No he de defenderme de nada porque el trabajo estaba perfecto".

"Me he buscado la vida. Mi trabajo principal no es ser estilista, pero tengo conexión con diferentes firmas y con otros colegas con los que colaboramos permanentemente. Si un diseño no lo tenemos, nos llamamos y nos ayudamos, pero si encima te encuentras con la negativa de una persona", concluye haciendo referencia al mensaje que hizo público Mila Ximánez en el que desveló que Ania había pedido ayuda a su estilista al verse incapaz de conseguir un vestido para Lydia.