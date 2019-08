La jugarreta de Bigote Arrocet a Terelu Campos en la venta de su ático

Hace dos semanas la colaboradora Terelu Campos anunció la venta del tríplex de lujo que posee en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón que adquirió en 2014. Una espectacular vivienda de 556 metros cuadrados con seis dormitorios, tres baños, una terraza con piscina privada y un jacuzzi que le costó tan solo 450.000 euros gracias a una subasta de una entidad bancaria. Y que está a la venta por un precio mucho mayor: 1.400.000 euros, ya que está completamente reformado.

Trascurrido un tiempo desde que se pusiera a la venta, sigue sin haber noticias de un posible comprador. Hace unos días, Terelu Campos acusó a Sálvame de estar dificultando su venta por los comentarios que se estaban haciendo sobre el motivo de la venta y el análisis de las fotografías del inmueble. "Vendo la casa porque me da la gana. Alejandra se ha ido de casa, vivo sola, no necesito una casa tan grande. He disfrutado de ella, pero soy muy de cumplir ciclos en la vida y este se ha terminado".

Sin embargo este lunes, Jesús Manuel ofreció más datos sobre el verdadero motivo por el que la casa aún no ha sido vendida: "Ella dijo que la casa no se había vendido por lo que se había publicado en una revista. Yo he empezado el programa diciendo que Carmen Borrego fue honesta conmigo y en esta profesión hay que reconocer estas cosas. Me dijo que la casa no se vendió porque había mucha manos y había mucha gente opinando sobre esa venta", confesó.

Gema López preguntó a su compañero: "¿Edmundo puso una condición para esa venta y la otra parte se negó?". Tras unos segundos el periodista sentenció: "Sí. Había muchas condiciones que este señor puso. Lo que me dicen es que se boicotea la venta por culpa de Edmundo Arrocet". Según la información del colaborador, el novio de María Teresa Campos podría ser el culpable de que Terelu no haya conseguido vender el inmueble. Gema fue aún más allá: "¿Se sacaba Bigote alguna comisión de esta venta?", preguntó. Me dicen que sí. Aunque no puedo hablar de comisión, no tengo la información. Aquí podría haberse hecho de otra manera", confirmó sin entrar en más detalles.