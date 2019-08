La Pelopony, irreconocible en una fotografía con 19 años

Yolanda Gallardo, más conocida como La Pelopony (Supervivientes), saltó a la fama en el año 2013 con el lanzamiento de su primer videoclip "Sentir". Sus llamativas pelucas, sus estrafalarios vestidos y sus canciones pegadizas llamaron la atención desde el principio. Poco después, la cantante participó en Supervivientes 2014 y, aunque no duró mucho en Honduras, su paso por el reality fue mítico dejando algunos de los momentos más recordados de su edición.

Sis años más tarde, e inmersa en su carrera musical con el lanzamiento de su nuevo single, la artista ha publicado en Instagram una imagen en la que aparece con 19 años de edad. "Que sí se me reconoce. ¿A ti te enseñan esta foto y no dirías que es La Pelopony con 19 años?", preguntó a sus seguidores. "Tengo más labio ahora. Y el mentón tengo menos porque me lo limé. Y la nariz", decía en un vídeo en Ias redes indicando algunos de los retoques a los que se ha sometido desde entonces. También llama la atención su pelo natural, aún sin sus características pelucas y extensiones.

"No sabía maquillarme. Ahí solo tenia rímel y 40 euros en la cartilla", confesó mirando de nuevo la primera fotografía, antes de compararla con otra de cuando tenía ya 28 años. Ya con 33 años, el último trabajo musical que ha lanzado la cantante y bailarina profesional ha sido una colaboración con ELEDOS llamada "Cuéntame".