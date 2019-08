Aurah Ruiz, ingresada de urgencia en el hospital

Aurah Ruiz no gana para disgustos: hace unos días apareció en Sálvame para narrar la "mala racha" que acaba de pasar y que le ha distanciado de su familia, a lo que hay que sumar la enfermedad crónica que sufre su hijo Nyan y que hace que sus rutinas diarias sean muy complicadas debido a la atención que el pequeño necesita.

Un día después de su visita al programa de Telecinco, la ex concursante de Gran Hermano VIP preocupó a sus seguidores al desvelar que se encontraba ingresada en el hospital. "Mierda", era el único texto que incluía su publicación. Más tarde publicó una segunda imagen en la que aparecía con el rostro abatido y cansado.

Horas más tarde, Aurah compartió varios vídeos en su Instagram ya desde la calle, donde mandaba un mensaje tranquilizador sobre su estado de salud a sus seguidores: "Quería decirles a todos los que os habéis preocupado por mí que estoy bien, que ya se me ha pasado, ya he salido del hospital y que cuando llegue a Canarias me haré las pruebas que tengo que hacer, y solucionaré lo que tengo".