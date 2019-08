Carlos Pérez Gimeno

La aparición de la princesa Marta Luisa de Noruega en la gala Starlite de Marbella con su novio Durek Verret ha sido todo un acontecimiento. La hija de los reyes de Noruega se mostró totalmente accesible y habló con todo el que quiso saludarle y hacerse fotos con ella y su novio. "He viajado muchas veces a Málaga con el equipo de saltos noruego, estuve en Véjer de la Frontera durante dos meses, me gusta mucho esa zona de España. El premio que me han dado por las labores sociales que hago es por el trabajo de conectar a la gente y su verdadera esencia. Soy una princesa que entiende la realeza a su manera. Mi responsabilidad oficial es trabajar con los discapacitados, pero al margen de esto, me gusta mucho despertar a la gente para que sean conscientes de que tenemos un gran poder para cambiar el planeta".

Esas fueron sus primeras palabras durante la breve conversación que mantuvimos. La princesa cuenta que tiene comunicación con los ángeles. "Lo más importante es contactar con uno mismo, y saber el poder que cada uno tenemos. Hay que romper los patrones convencionales para poder pensar de otra manera". Así lo explicó.

Por su parte, Durek Verret, que estuvo en todo momento pendiente de ella, aseguró estar muy feliz por el premio que le han otorgado a Marta Luisa. "Quiero decirle a la gente lo importantes que son, y que no importa lo que hagas, ni el dinero que tengas, importas solamente tú". También contó que había vivido seis meses en Barcelona para vivir la experiencia.

Verret, Marta Luisa y el periodista Carlos P. Gimeno | Archivo

Una vez terminada la cena, se entregaron los premios, y la princesa subió al escenario a recogerlo, y así se expresó: "Estoy muy agradecida de recibir este premio. Estoy liderando un tiempo nuevo, y todos somos líderes de un tiempo nuevo, de nuestros hijos, de nuestros amigos…Y todos podemos marcar la diferencia. Es muy importante entender lo poderosos que somos. Eso es lo que yo puedo ofrecer al mundo. Una manera diferente de entender lo que es posible hacer. Necesitamos ser quienes somos realmente y no quien nos habían dicho que tenemos que ser. Espero que os ayude a pensar de manera diferente. Eso es lo que necesita el mundo, y sí nos atrevemos a cambiarlo, el mundo cambiará con nosotros".

Al día siguiente asistieron al brunch que organizó Antonio Banderas en su casa, para sus invitados.