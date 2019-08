El drama familiar que esconde el matrimonio de Plácido Domingo y Marta Ornelas

Nueve mujeres del mundo de la ópera han acusado esta semana de acoso a Plácido Domingo. Ocho cantantes y una bailarina, todas de forma anónima excepto la ex mezzosoprano Patricia Wulf, declararon a la agencia Associated Press que el tenor las sometió a acoso sexual en los 80, a lo que el tenor respondió en un comunicado que "siempre" creyó que sus relaciones eran "consensuadas y bienvenidas" y lamenta si "alguien" se sintió "incomodado" o "trastornado" por ellas.

La sobrina de Montserrat Caballé dio su opinión en Sálvame mostrando su sorpresa y perplejidad ante la noticia: "Nos sorprende muchísimo y no habíamos oído jamás nada de todo esto. Ahora, por eso me he quedado superparada cuando me he enterado. Francamente, conocemos aun Plácido supercorrecto, supereducado, elegante, un caballero y esta es la visión que tenemos de él desde que lo conocemos hace 30 o 40 años", aseguró. "Me sorprendería que fuese cierto, evidentemente. A ver nosotros hemos coincidido con él cuando estuvo cantando con mi tía. Entonces claro, ya te digo, que era como una persona de la familia más. Es una cosa que verdaderamente sorprende que haya salido esta noticia. No sé hacia que directrices quieren tirar con esto. No me cuadra, no me cuadra con el Plácido que conocemos".

Otra de las que ha salido en defensa del tenor ha sido Ainhoa Arteta este miércoles en El Programa del Verano: "Me ofende porque pone en duda la calidad de algunos artistas. Plácido es un hombre entrañable que quiere mucho a la gente, no doy crédito. A mi me ha ayudado muchísimo en mi carrera sin pedirme nada a cambio. Es un caballero y creo que es la persona más respetuosa que he conocido en mi vida".

Presionado por la Iglesia de la Cienciología

El 15 de julio fue la última vez que Plácido Domingo estuvo en España. Fue para dar el comienzo a la nueva temporada de conciertos del Teatro Real acompañado por Marta Ornelas, su mujer desde hace 56 años. Con ella tuvo dos hijos, Álvaro y Plácido Jr. que se sumaron a José Plácido, fruto de su anterior matrimonio.

En junio saltó la noticia de la relación de dos de sus hijos, Plácido Jr. y José, con la Iglesia de la Cienciología. La exnuera del tenor, Sam Domingo, concedió una entrevista al diario Daily Mail en la que habló del tema y confesó: "No estaremos enteramente libres hasta que la familia al completo esté fuera". En su entrevista narró las presiones que recibió Plácido por parte de la Cienciología para poder ver a sus hijos: "El tenor llegó a entregar 2 millones de dólares a la Iglesia de la Cienciología para poder ver a su hijo y a sus tres nietas". Un drama que el matrimonio lleva sufriendo desde hace años.

En 2008, Plácido Jr. abandona la fe ciencióloga. Sin embargo, José, el mayor, sigue como miembro destacado y reclutador: "A José le encanta ser parte del grupito de famosos de Los Ángeles, es parte del atractivo de la Cienciología".