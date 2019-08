Laura Fa descubre el fraude del cáncer de Kiko Matamoros y éste estalla

Kiko Matamoros ha acudido esta tarde al plató de Sálvame para hacer frente a todas las críticas que han estado haciendo sus compañeros de programa sobre la operación de vejiga y el cáncer que le ha llevado al hospital. Y allí se descubrió el pastel, con nos resultados muy lejos de lo pintado por el colaborador en su entrevista en el Deluxe.

El padre de Laura Matamoros, que el martes ya tuvo sus más y sus menos con Mila Ximénez, se sentó en una sala separada de todos sus compañeros y se ha enfrentado directamente con Laura Fa, que estaba en el plató con los demás, y que pronunció críticas muy duros contra el colaborador. "Vino aquí a decirnos que estaba casi al borde de la muerte", dijo sobre él.

La que fuera colaboradora de Cazamariposas ha defendido que Kiko Matamoros ha exagerado sobre la enfermedad que padece y ha sido más negativo de la cuenta, preocupando no solo a toda su familia sino que también a todo el público que es seguidor del programa.

"La única negligencia es la tuya, tengo idea de que estoy hablando, todos los detalles, paso a paso. Di el nombre de tu médico", le ha dijo Fa a Kiko Matamoros, que se puso hecho un basilisco. "Di el nombre tú del oncólogo, eres una caradura, mentirosa. Mi médico se llama Carlos Capitán, es una eminencia", dijo éste.

Lejos de acabar el malentendido, los dos colaboradores siguieron discutiendo y Kiko Hernández, que se encuentra el miércoles presentando el espacio, tuvo que intervenir para frenarlos.

Laura Fa no pudo callarse y continuó exponiendo su opinión: "No tengo que dar ninguna explicación, en una resonancia magnética se ven todos los tumores, a partir de ahí se ven el tipo que son y desde un principio se vio que no tenían que hacerte quimioterapia. Has engañado a todo el mundo, también has dicho lo de los tumores, que perdías litros de sangre y a partir de los dos litros te quedas en coma". Kiko respondió con tres descalificativos: "Eres una sinvergüenza, caradura e irresponsable".