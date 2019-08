Mila Ximénez, acorralada en directo: su amigo Kiko Matamoros la deja "con el culo al aire"

Sálvame sigue buscando al topo que filtró a la prensa la noticia de la enfermedad por la que Kiko Matamoros tuvo que ser intervenido la semana pasada. Según la versión ofrecida días antes por Mila Ximénez, cuando se publicó la información en la revista Lecturas, llamó al director de la publicación para saber quién había sido la fuente: "Le pregunté ‘¿Es tan grave?’ Y me dijo que ni si quiera Kiko se lo había contado, fíjate si es cierta la noticia que ni si quiera la sabía por él ¿Yo qué necesidad tengo de inventarme esta historia?". La colaboradora insinuó que Makoke podría estar detrás de la filtración y por tanto, habría traicionado a su hija Anita. Información que fue negada por la ex modelo en Viva la vida este fin de semana.

Kiko Matamoros habló con Sálvame este martes para defender a su ex mujer y confirmar que él fue el único que habló con la revista sobre su enfermedad. El colaborador aseguró que tenía pactado un reportaje de sus vacaciones con su novia pero una vez hecha, le habló al director sobre la enfermedad que sufría, titular que finalmente se utilizó en la publicación. "Tengo la conciencia tranquila, si hubiera querido especular con esto, habría vendido dos reportajes".

Muy enfadada con su amigo y con la revista, Mila Ximénez estalló: "No voy a permitir que se me deje con el culo al aire. Me da igual que revista sea, a mi no me deja con el culo al aire nadie. Me voy a ir, a mí no me van a dejar con el culo al aire porque no me da la gana, llevo muchos años en esto", dijo mientras se levantaba de su asiento y amenazaba con abandonar el plató mientras Kiko trataba de calmarla. "Por mi parte rompo las relaciones con la revista (con la que colaboraba semanalmente hasta ahora) ¿Yo que necesidad tengo de inventarme esta historia? La pena es que no grabo las llamadas".