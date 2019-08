Kiko Matamoros declara la guerra a 'Sálvame' por los "afectados de cáncer de vejiga"

Ante la gravedad de las acusaciones, descalificaciones y barbaridades emitidas por esta señora en la tarde de ayer, voy a promover cuantas acciones sean necesarias para la reparación de mis intereses; empezando por emplazar al programa Sálvame Diario para que un médico especialista evalúe la veracidad de sus afirmaciones. El cáncer de vejiga se lleva cuatro veces más vidas por delante que los accidentes de tráfico en España. La monstruosidad de su discurso debe tener una respuesta profesional y legal. Ni un programa, ni una productora ni una cadena televisiva deben permitir tamaño despropósito. La audiencia y , sobre todo los afectados por esta dolencia, se merecen un respeto y una veracidad en la información ajenos a los intereses bastardos de @laura__fa

