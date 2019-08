Crece la preocupación por Shaila Dúrcal tras la publicación de su última fotografía

Tras cumplirse un año del accidente que le hizo perder parte de la falange de su dedo índice, Shaila Dúrcal ha tenido que volver a ser ingresada en el hospital. La cantante nunca ha hablado sobre cómo ocurrió aquel suceso pero sí informó sobre la situación por la que estaba pasando y que provocó un giro radical en su vida. Un año después de aquello, la intérprete ha vuelto a mostrar su mano vendada en una cama de hospital, lo que ha provocado un gran revuelo entre sus seguidores.

Fue en agosto de 2018 cuando contó también a través de sus redes sociales el terrible incidente: "Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho (...) Sólo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Os quiero". Poco después, en el programa Despierta, América, la artista reveló que "fue muy rápido" e "impactante", ya que ella y su marido "tuvieron que coger un fragmento del dedo". Afortunadamente, explicó que no perdió el hueso.

En marzo de este año regresó a España para ser entrevistada en Viva la vida donde tampoco quiso hablar fue del episodio: "No me gusta hablar de ello porque fue una estupidez mía, y ya bastante que tengo que vivir yo con ello. Lo importante es que estoy bien", aseguró.