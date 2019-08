Lo que Pepe de Lucía y Malú habrían ocultado durante los últimos años

Pepe de Lucía, padre de Malú, ha vuelto a hablar con Sálvame sobre la relación de su hija con Albert Rivera. El padre de la artista reconoce que le alegra verla "así de bien, feliz y contenta", aunque no quiso contestar cuando le preguntaron si cree que Albert es "un buen novio" para su hija. "Es buena persona y le aprecio. No le veo como político", aseguró.

Durante las últimas semanas los rumores de una posible boda han empezado a surgir y, aunque no quiso confirmar ni desmentir la noticia, lo ve "difícil": "Mi hija es muy independiente. Albert no sé que pensará al respecto pero sí sé que los jóvenes, ahora, no son de casarse".

El artista confesó que solo en una ocasión coincidió con Albert Rivera: "Hace dos años, en un musical en Madrid y me pareció maravilloso. Es un tío extraordinario, fue superentrañable, superagocedor", confesó para después añadir que le gusta más como suena su nombre en andaluz: "Me gusta Alberto, en andaluz. Que se venga conmigo al campo a dar una vuelta por ahí".

Unas llamativas declaraciones teniendo en cuenta lo poco que le gusta a la cantante que se hable sobre su vida privada en los medios y que podrían evidenciar el distanciamiento que tiene con su padre. Según los colaboradores de Sálvame, y a pesar de los intentos por encauzarla, la relación entre Pepe y su hija podría ser inexistente: "Si Malú y su padre tuviesen relación él nunca haría estas declaraciones", afirmó Gema López.

Aunque la relación entre Malú y Pepe de Lucía estaría ahora restaurada, durante mucho tiempo no fue así. La comunicación entre ellos brillaba por su ausencia. La cantante de "Aprendiz" se posicionó del lado de su madre en un conflicto que dejó heridas familiares. Su padre nunca entendió esta elección aunque años después buscó el reencuentro con su hija, que finalmente se produjo.

Cuando a la cantante le entregaron la Medalla de Andalucía en 2015, el hermano de Paco de Lucía no aparecía en las imágenes familiares, al contrario que Pepi y el hermano de Malú, también llamado Pepe. Con el tiempo y varios intentos para conseguir entenderse, los desencuentros habrían pesado más que los buenos momentos, y padre e hija se habrían vuelvo a distanciar de forma irremediable. Algo que habrían ocultado a los medios de comunicación desde hace años.