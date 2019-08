El día que Bertín Osborne se negó a entrevistar a Nicolás Maduro

Bertín Osborne cambia de bando en El País y pasa de entrevistador a entrevistado. En la charla que tiene con el periódico opina sobre las redes sociales, habla sobre el éxito de Mi casa es la tuya en Telecinco y desvela que tuvo la oportunidad de entrevistar al dictador venezolano Nicolás Maduro y se negó.

El presentador confiesa que las entrevistas le divierten y explica porqué se niega a realizar la mayoría de ellas: "Me llaman siete veces por semana y para no quedar mal, prefiero no hacerlas, por sistema", pero aclara que no es por miedo a las redes sociales: "Me la sopla".

Sobre su trayectoria vital asegura que ha sido un vividor "durante bastantes años, pero dentro de un orden. En Miami estaba desbocado". Ahora se define como un padre estricto, al igual que lo fue el suyo: "Me dio muy buena educación y poco dinero, que es lo que tienen que hacer los padres".

Pero lo más sorprendente de la entrevista llega cuando desvela que se negó a entrevistar al chavista Nicolás Maduro: "Me llegaron a proponer entrevistarle. Es al único que no he querido. Mi manera de hacer el programa es amable", afirma. "Lo que quiero hacer en Mi casa es la tuya es disfrutar, recuperando lo que se hacía antes. Sin mirar el reloj (...) como en 'La clave', el programa de Balbín. O de José María Íñigo". "Tengo la espinita clavada de quienes todavía no han venido. Felipe González, por ejemplo. Si se presentara, lo votaría. O Arturo Pérez Reverte: me parece un crack. Lo vamos a traer".