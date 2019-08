Gloria Camila se desnuda para celebrar su soltería: "Yo tenía un lado dulce. Me lo comí"

Gloria Camila sigue al margen de las polémicas de su ex novio Kiko Jiménez y continúa disfrutando del verano con su familia y sus amigos. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado siempre ha sido una chica muy discreta con su vida privada a pesar de que su regreso a la soltería no está pasando desapercibido. Aunque a diferencia de su ex y Sofía Suescun, ha preferido dejar que el tiempo "ponga a cada uno en su lugar".

Durante estos días Gloria Camila también ha desaparecido de las redes sociales aunque este viernes decidió regresar por todo lo alto con dos imágenes que han revolucionado a sus seguidores. Si hace un par de semanas presumió de cuerpo en dopa interior, esta semana vuelve a subir una nueva fotografía en la que aparece con menos ropa aún. La hija de ‘la más grande’ se atreve con su primer desnudo en redes sociales y con una actitud más salvaje de lo que nos tiene acostumbrados: "Yo tenía un lado dulce. Me lo comí".

Toda una declaración de intenciones ahora que vuelve a estar soltera y con ganas de disfrutar de una nueva etapa "en libertad". Por ello, se muestra de lo más natural, con necesidad de empezar de cero y olvidando todo lo que le ha hecho sufrir.