Karina, al límite: el motivo por el que ha vuelto a los escenarios

Karina resucita en el panorama artístico con un nuevo disco y una nueva gira de conciertos que le hará recorrer las principales ciudades españolas en las que repasará algunos de sus grandes éxitos adaptadas a los ritmos modernos así como versiones de otros grupos como ABBA.

Un regreso que esconde una situación económica muy complicada tal y como detalla en una entrevista en La Razón: "La música es mi vida, y en cuanto me ofrecieron grabar el disco no me lo pensé dos veces, porque queda Karina para rato. Ya sé que no soy aquella que llenaba auditorios, pero también veo lo mucho que me quiere la gente cuando voy por la calle. Ya estoy jubilada, sí, y después de toda una vida trabajando, casi desde que era una niña, mi pensión no llega a los mil euros. Con todo lo que yo he cotizado... Me viene bien volver, aunque soy consciente de que vivir de la música, a estas alturas de la vida, es muy difícil".

Aunque aclara: "No estoy arruinada. Vivo modestamente dentro de mis posibilidades. No soy mujer de grandes lujos y me he adaptado a mi situación actual. Mis grandes amores son mis hijas y mis nietos, ellos son los que me llenan de felicidad".

Durante la entrevista, además de recordar sus inicios en el mundo de la música también habla sobre los amores que han formado parte de su vida, entre ellos Juan Miguel, padre de su hija, del que guarda grandes recuerdos y con el que mantiene contacto a pesar de que según las malas lenguas, Karina le descubrió en casa acompañado por un joven al que él definió como un amigo especial. "Alguno de los hombres de mi vida se acercó a mí, seguramente, para ocultar sus verdaderos gustos sexuales, no se atrevían a salir del armario", confiesa.