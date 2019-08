La peor bronca de Toñi Moreno en televisión: "Sois unos sinvergüenzas"

Si hay algo que tolera Toñi Moreno es la mentira y así de claro lo dejó este viernes en Mujeres y hombres y viceversa. La catalana no tuvo piedad con dos concursantes del programa de cuatro que se saltaron las normas durante su participación en el mismo. Según confesaron durante el anuncio de su separación sentimental, la pareja que formaban Jenni y Martí y que surgió en el espacio había comenzado mientras aún estaban participando en él, algo que estaría completamente prohibido en sus normas.

Nunca antes habíamos podido ver a la presentadora mostrándose tan dura en televisión: "Todo el mundo me dice 'el programa es verdad'. En el momento que detectamos que alguien miente y falla a las reglas, se tienen que ir por la puerta. Yo estoy aquí para garantizar que lo que la gente ve en sus casas es verdad", comenzó diciendo Toñi muy seria. "Vosotros dos, si habéis hecho lo que habéis dicho aquí, sois dos sinvergüenzas. Me da igual que me digas que estabais enamorados o que hayas tragado lo más grande aquí".

Jenni rompió a llorar pero Toñi se mostró más inflexible que nunca, confesando que las lágrimas de la joven no le daban "ninguna pena". "Yo me voy. Para que se me trate así a mí, no. A mí nadie me trata así. A mí no se me habla así", dijo la ex concursante mientras abandonaba el plató para regresar minutos después con otra actitud: "Nos saltamos la normas, no lo hicimos bien y tenéis razón. Pido perdón a la audiencia, a Toñi y a todos porque os he engañe y me he sentido muy mal".

Martí también se disculpó con la presentadora, que en ningún momento cambió su semblante serio y frío: "Por supuesto, Toñi tiene toda la razón del mundo. Es verdad que ella se sentía fatal. Tengo que pedir perdón a todo el mundo, pero es que todos en mi situación, enamorado por primera vez, le da igual cualquier barrera. Lo he pasado muy mal, en la uni, en casa, en todos lados".