Bárbara Goenaga, la actriz a la que escribe poemas Borja Sémper

Forman pareja que se conoció en 2014 a través de amigos comunes. Los dos guipuzcoanos: Bárbara Goenaga de San Sebastián, él de Irún. Simpatizaron enseguida y decidieron irse a vivir juntos. A día de hoy son cinco años los que llevan, sin pensamientos cercanos de pasar por la vicaría o el juzgado. Nada de papeles. Y eso, siendo de derechas. ¿Tiene eso algo que ver, lo que acabo de escribir? En otro tiempo, puede que sí. Ahora a muchos de los votantes les trae al pairo y si uno insiste en ello pasaría por ser "un antiguo", por lo menos. A Borja Sémper, presidente del Partido Popular en el País Vasco, eso de casarse otra vez no entra en sus planes. Y su compañera, la actriz Bárbara Goenaga, que no ha vivido la experiencia de firmar documento alguno matrimonial, vive así feliz y libre, como ya le ocurrió en otra relación anterior, que comentaremos.

Son padres de dos niños, Telmo, nacido en 2016, y Eliot, dos años menor. Pero tanto Bárbara como Borja aportaron cada uno un vástago de las respectivas parejas con las que convivieron antes de conocerse. La guapa donostiarra, que acaba de cumplir treinta y seis años el pasado 20 de julio, convivió durante tres con el actor catalán Óscar Jaenada, entre 2010 y 2013 y tuvieron un niño nacido en 2011 al que impusieron el nombre de Aran. Jaenada es un intérprete camaleónico que en la pantalla consiguió excelentes caracterizaciones cuando interpretó un "bio-pic" sobre Camarón de la Isla y después, en México, otro sobre "Cantinflas". Ahora se prepara para una serie televisiva en el país azteca acerca de Hernán Cortés. Una vez que Óscar y Bárbara se dijeron adiós, la actriz empezó a salir con un periodista que llegó a publicar un artículo titulado "Cómo seducir a Bárbara Goenaga". La biografía sentimental del político irunés es más densa. Se casó por lo civil con una mujer años mayor que él, con la que tuvo un niño. Al separarse, Borja se echó por novia a la empleada de una consultora, a la que después sustituyó por una conocida presentadora de televisión. En la prensa vasca se decía de Borja Sémper que era muy "sexy". Lo mismo que sin duda es, yo diría mucho más, Bárbara Goenaga. Dos guapos que tuvieron un "flechazo" y en poco tiempo decidieron lo que antiguamente decíase "poner casa".

Bárbara Goenaga y Borja Sémper | Cordon Press

Bárbara no lleva bien lo de ir con su pareja vigilados constantemente por un guardaespaldas. Borja Sémper a veces tiene que escuchar imcrepaciones que no son de su agrado. Bárbara ya se ha acostumbrado. También es mujer decidida, con valores de solidaridad importantes, como demostró no hace mucho al criticar la acción de unos impresentables que en un autobús londinense la emprendieron a golpes contra dos sorprendidas viajeras que se besaban. En las redes sociales hubo reacciones para todos los gustos y Bárbara optó por darse de baja en "Twitter" ante el acoso que sufrió.

Bárbara Goenaga es hija de un notable pintor vasco, Juan Luis Goenaga. Con tres años sus padres la llevaron a un "cásting" donde fue elegida para aparecer en una serie televisiva del País Vasco. Y con nueve años debutó en el cine. Sus trabajos abordan tanto largometrajes como varias series, la mayoría en Euskal Telebista. Bárbara Goenaga habla cuatro idiomas. Apareció en otros seriales con breves cometidos, caso de Amar es para siempre, en el personaje de la abogada Inés Saavedra, y en Cuéntame..., como psicóloga de Carlos, el papel que interpretaba Ricardo Gómez, el hijo de los Alcántara. No ha dejado Bárbara de trabajar como actriz, con los comprensibles reposos en la época de sus dos embarazos y los días necesarios para conciliar su profesión con los deberes familiares. Es, además de estar considerada como una actriz competente y bien preparada, también activa en los negocios, ya que atiende uno consistente en la fabricación de joyas, que se venden con la denominación Soul Bask. Asimismo, Borja Sémper no siempre está pendiente de sus compromisos políticos en este tiempo revuelto y máxime viviendo en el País Vasco, enfrentado a los Otegui y conmilitones. Compone versos en sus horas libres y ya ha publicado un par de volúmenes. Ni qué decir que la recipiendaria de la mayoría de esos poemas no es otra que la encantadora Bárbara Goenaga.