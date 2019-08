Kiko Rivera suspende un concierto por amenazas de muerte: "Me iba a apuñalar"

El Dj Kiko Rivera ha publicado este domingo un vídeo en su cuenta de la red social Instagram en la que explica los motivos de la suspensión de su actuación prevista la pasada madrugada en las fiestas de Tuilla, en el municipio asturiano de Langreo. Según relata, una persona le amenazó con apuñalarle y matarle si se bajaba del vehículo con el que se dirigía al escenario.

Horas después de que los organizadores de la fiesta calificasen de poco profesional la actitud de Rivera, éste ha querido aclarar lo sucedido a sus seguidores.

"Es muy triste tener que contar esto, pero ayer recibí amenazas de muerte", señala. Fue, añade, uno de los peores momentos de su vida. "Cuando llegamos al evento había un coche aparcado delante nuestro; se le pidió amablemente que se apartara porque teníamos que llegar al escenario y entonces se bajó un señor, si se le puede llamar señor, totalmente fuera de sí arrasando con todo lo que había, empujando a niños pequeños, ancianos, gritando, pegando golpes en el coche y diciendo que si se me ocurría bajar me iba a apuñalar y me iba a matar", ha afirmado Kiko Rivera.

Ante esa situación, ha dicho que se decidió que no iba a salir por seguridad. "Tenemos que acabar con gente así; es una pena, porque Tuilla, Asturias sois una gente maravillosa", concluye Rivera.

