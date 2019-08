Carlos Pérez Gimeno

María del Mar Aguilera ha sido la mujer más guapa del país. La cordobesa fue una de las favoritas del jurado. y ganó con una sobrada diferencia respecto a sus damas de honor, las representantes de las Palmas y Tenerife.

Tiene 21 años, 1,76 de estatura y es licenciada en Psicología. Tiene novio, que estuvo acompañandola todo el certamen, al igual que sus padres. "Tenemos una relación muy estable, llevamos juntos tres años y él ha sido quien más me ha apoyado para que me presentase al certamen. No es nadac eloso, todo lo contrario".



Al preguntar a qué se dedicaba, me confesó que es confesó que es ingeniero informático. Tanto a él como a su familia se les vio muy emocionados una vez que María del Mar se alzó con la corona. Sus primeras palabras fueron dedicadas a sus propias compañeras.

"Muchas me decían que era la favorita, pero yo no me podía imaginar que al final pudiese conseguir la corona. Me gusta mucho el mundo de la moda y dejaré Granada, donde he estado estudiando, para trasladarme o bien a Madrid o a Barcelona, porque es donde vive mi hermano, aunque todavía no lo tengo decidido. Me gustaría mucho dedicarme al mundo de la moda y donde más he trabajado desfilando ha sido en Marruecos. Eso me ha servido para ir adquiriendo una experiencia. Una vez conseguido el título mi objetivo es saltar a las pasarelas nacionales".