Kiko Matamoros continúa con su personal encrucijada contra Laura Fa. El colaborador de Sálvame no puede perdonar los comentarios de su compañera de programa en los que le acusa de 'comercializar' con su enfermedad.

Tras su tenso encontronazo en Telecinco, Kiko ha utilizado las redes sociales para seguir cargando contra la catalana. Mientras Laura Fa se defendía en su perfil de Instagram, el ex de Makoke aseguraba que iba a demandarla por todo lo dicho en Sálvame.

Días más tarde, Kiko ha retomado su particular pelea colocando en el disparadero a una gran amiga de Laura Fa, la presentadora Nuria Marín. La sustituta de María Patiño en Socialité rompía una lanza en favor de su compañera en pleno directo: "Es un tema peliagudo, pero me voy a mojar: estoy con Laura Fa. Kiko está en su derecho de vender la exclusiva, pero en el momento en el que expones algo tus compañeros periodistas también están en su derecho de opinar, y me consta que Laura Fa ha hecho su trabajo y sabe muy bien de qué habla".

Unas palabras que no han sentado nada bien a Kiko pues ha decidido cargar directamente contra Nuria y contra el programa: "Mejor podéis iros a dejar de intoxicar y consultar a un oncólogo sobre las barbaridades que ha dicho tu amiga Laura Fa. Así dejáis de hacer el ridículo, tú y tu programa".