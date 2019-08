En ¡QMD!, Mila Ximénez y Makoke se ponen verdes. La causa, que ella acusa a la ex de Kiko Matamoros de filtrar los datos de su enfermedad, traicionando así a su hija Ana Matamoros. Sí, esa que al final no ha sido para tanto. Y Makoke, que "lo más sucio es intentar malmeter entre mi hija y yo". Las dos mujeres ya se enfrentaron anteriormente en los juzgados, saliendo victoriosa la ex de Manolo Santana. Y la enfermedad de Matamoros ha reabierto las heridas, con Makoke reconociendo que, efectivamente, debe dinero a Mila, pero antes tiene "otras deudas que resolver. Porque tú dices que yo no trabajo, pero la que has pedido trabajo eres tú, no yo a ti".

Mientras tanto, Violeta Mangriñán, como buena imitadora de Sofía Suescun, sale a contrarrestar las imágenes en topless de la ganadora de GH VIP con su propia imagen sin la parte de arriba del bikini. Su acompañante, si acaso importa, es Fabio. Además, más imágenes de playa con Hugo Silva y Marta Guerras, esta vez con el subtítulo "chandalismo en Cádiz".

En la revista Pronto prefieren destacar a Richard Gere y su abordaje del Open Arms para llevar víveres a los refugiados. Además, Olivia Newton John libra su batalla más dura contra el cáncer mientras Plácido Domingo tragta de sobrevivir a las acusaciones de nueve mujeres de acoso sexual.

Corazón TVE sucumbe al atractivo de Rafa Nadal y Xisca Perelló. La revista desvela dónde y cuando se casarán en lo que califican "el enlace del año". Será el 18 de octubre en un enclave muy cerca del mar, Sa Fortalesa: un pueblo situado en una parcela de 87.000 metros cuadrados que habitualmente se aluqila para rodajes de películas, anuncios y otros eventos, y que es casi inaccesible. Allí se casaron también Helen Lindes y el jugador Rudy Fernández.