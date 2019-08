Revelado el secreto mejor guardado de las vacaciones de los Reyes

Sumidos en el calor del mes de agosto y pese a la tempestuosa actualidad nacional, pasado el ecuador del mes casi todos los políticos han "desaparecido" para tomarse unos días de descanso. Y lo mismo ocurre también con los Reyes de España, Felipe y Letizia, cuyas fechas de descanso tienen dos partes claramente diferenciadas: aquellas que transcurren en Mallorca junto al resto de la Familia Real, cuando los monarcas son fácilmente localizables, y una segunda donde la pareja y sus hijas literalmente se esfuman de la arena política para disfrutar de unos días libres en un destino secreto.

Son esas fechas del ya bien entrado mes de agosto las que están sucediendo ahora. ¿Dónde están Felipe, Letizia, la infanta y la princesa? Solo ahora han empezado a surgir los primeros datos fiables de su paradero, un lugar muy lejano al que suelen acostumbrar... precisamente por mediar muchos, muchos kilómetros con la península, muchos más de los habituales.

Y es que el Rey fue, en primer lugar, visto en Barbados. La información fiable de la que se dispone es que Felipe VI estaba solo en este destino vacacional caribeño. Pero... ¿y Letizia y sus hijas? Felipe estaría allí supuestamente invitado por un amigo de la élite venezolana, Lorenzo Mendoza, un destino en el que de todas formas solo estaría él.

Según el periodista Antonio Rossi en El Programa de AR, poco más tarde el Rey se reunió con su familia en otro destino también del Caribe. Esto sería en algún momento de la semana pasada, por lo que las fechas cuadran: hacía ya días que Letizia, muy poco amiga de pasar días en Palma, así como Leonor y Sofía habían partido desde Palma a un destino que hasta este momento resultaba dudoso.

Esta salida anticipada dejó a Felipe VI algunos días completamente libre para disfrutar en solitario, primero en Mallorca y después en este destino caribeño, más lejano de lo habitual en los monarcas, que suelen elegir destinos nacionales o islas griegas para cargar energías antes del inicio del curso político. Este factor posibilita un rápido regreso en caso de necesitarse sus servicios en territorio nacional.

En todo caso y antes de partir hacia el Caribe, Felipe fue "avistado" en un restaurante mallorquín en una cena habitual de todos sus veranos en la isla española, con sus amigos regatistas y el cantautor Jaime Anglada. Allí ya hubo algún roce del servicio de seguridad con los fotógrafos, deseosos de captar la instantánea ociosa del Rey con sus amigos.

Casa Real, como es habitual en esta segunda parte de las vacaciones privadas de los reyes, ni confirma ni desmiente. No forma parte de la agenda oficial y no aporta datos al respecto. Pero el misterio de todos los años se va aclarando, poniendo a su vez freno a unas especulaciones que, en algunas otras ocasiones, no han favorecido especialmente a los Reyes.