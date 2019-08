Así justifica Marta López su polémica respuesta en Miss Mundo

El polémico paso de Marta López por el certamen de Miss World Spain ha tenido respuesta por parte de su protagonista. La novia de Kiko Matamoros viajó a Melilla para cumplir el sueño de su vida aunque su paso se vio empañado por sus respuestas a las preguntas que le realizó el jurado. Como por ejemplo, cuál es la enfermedad que ella erradicaría del mundo. Su respuesta fue "el mal", porque "el mal es una enfermedad presente a lo largo de la historia", respuesta que le valió numerosos abucheos del público y un quinto puesto en el concurso.

Marta no ha dudado en responder en sus stories de Instagram a todos aquellos que se "dedicaron a boicotear" su paso por el certamen de belleza . En el texto que ha publicado agradece a la organización el trato recibido, así como al jurado, además confiesa que se siente "orgullosa" del puesto obtenido en su primera participación en un concurso de estas características.

"A pesar de las malas personas que hay en este país, que se piensan que por estar o dejar de estar con alguien, no tienes derecho a hacer o vivir tal y cómo quieras", escribió muy enfadada. "Erradicaría el mal en el mundo y lo reitero. Porque hay gente muy mala", dijo haciendo referencia a la respuesta que dio a la pregunta del jurado y lanza un mensaje a los que le abuchearon: "A los que me abuchearon en la gala cuando me escogieron y salí a responder me gustaría decirles que no tengo ningún miedo. Que soy una mujer independiente e íntegra por mí misma, y que puedo hacer con mi vida lo que quiera". "Y a los otros muchos que me han apoyado, agradeceros de corazón vuestras palabras durante todos estos días. Os quiero", termina la modelo.