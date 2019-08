Tremendo enfado de Nagore en su llegada a España tras cumplir el sueño de su vida

Agridulce regreso a España de Nagore Robles después de pasar unos días inolvidables en Bali. La colaboradora de Mujeres y Hombres y Viceversa llegó al aeropuerto de Madrid sin saber la agria sorpresa que se encontraría: su maleta había desaparecido. Ella misma fue la encargada de contar su anécdota a través de las redes sociales: "Pues nada, de 500 personas que volaban en el avión me tenía que pasar a mí", comenzó narrando indignada.

"Espero que no se haya perdido, porque las cosas cosas son, pero a ver, ahí llevaba cosas importantes, y muy bonitas…", relató en sus stories de Instagram antes de reencontrarse con su pareja Sandra Barneda después de unos días separadas. "¡Quiero llegar ya!", gritó visiblemente agotada del trayecto.

Nagore está disfrutando de un verano muy diferente al de años anteriores. El trabajo de Barneda, como presentadora sustituta de Emma García en Viva la viva permitió a Nagore cumplir uno de los sueños de su vida: "Me voy a hacer un viaje muy especial que me prometí hace mucho tiempo". Un viaje internacional en soledad que le ha dado "muy buenas sensaciones": "Es muy difícil decirte adiós Bali, pasará tiempo hasta que volvamos a vernos pero me voy llena de tu luz y recuerdo".

Su desnudo más alabado

Antes de volver a nuestro país, Nagore se atrevió a subir una de las fotos más espectaculares que se ha podido ver esta semana en Instagram. En ella posa completamente desnuda, con una estudiada posición con la que intenta burlar la criticada censura de la red social y acompañada de un texto en el que reflexiona sobre la mujer: "«A ti mujer, que eres bella desde que naciste, sexy cada vez que te miras al espejo y sonríes, que el mundo está a tus pies incluso el día que decides dejarlo de forma invencible. Quiero que te sientas libre, que seas consciente de que eres capaz de todo, que hay que tenerlo muy grande para vivir y sobrevivir en este mundo que no fue diseñado para nosotras pero sin embargo lo estamos haciendo nuestro también. Eres belleza, fuerza, nobleza, felicidad, amor, hogar, valentía, familia, inteligencia, libertad, inmensidad, sensibilidad, lealtad...", escribe.

"No pararía de decirte que eres un ser excepcional que no tiene límites y que además estás rodeada de compañeras igual de increíbles que tú; con los mismos miedos, fantasmas, inseguridades y dudas pero con el mismo poder extraordinario para ayudarnos entre nosotras. Estos días no he parado de conocer mujeres increíbles de todas partes del mundo y solo puedo decir que cada día nos admiro más", concluye.