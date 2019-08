Una vez más, Chabelita Pantoja ha dejado claro que la relación que mantiene con su familia es de lo más tensa. Tras el el incómodo encuentro con Omar Montes en Cantora durante el cumpleaños de su madre, Chabelita mostró su lado más sincero en El Programa del Verano al hablar de su hermano Kiko Rivera.

Triste, Chabelita confesó que le duele mucho estar distanciada de su hermano, que planea hacer una canción con Omar, aunque ya está acostumbrada a esta situación. En referencia a su ex, Isa tiene claro que su razón para unirse a Kiko es hacer daño: "Creo que ayuda a mi hermano porque sabe que no hay nada conmigo y me tiene rabia".

"Lo que hay es una falta de comunicación desde hace años", dijo al respecto de toda la situación familiar. "Con mi madre, a veces nos hablamos y a veces no", explicó sobre Isabel Pantoja, para citar después a su hermano como su verdadero ancla de unión con la familia... razón por la que ahora dolor es mayor.

"Mi hermano sabe que es mi debilidad, tenemos cosas en común y yo siempre le he visto como mi hermano mayor. Hay cosas que me duelen de parte suya, y si pierdo el vínculo con él me trastoca la cabecita", ha contado en Telecinco la hija de la cantante, que ha tenido que ver cómo su hermano y su ex se intercambiaban mensajes en redes sociales repletos de pullas subterráneas dirigidas a ella.

"Todo esto es por una canción", lamentó finalmente Isa sobre los planes de Kiko con su ex Omar. "Si hubiera sido con mi madre, aunque suene duro, estoy acostumbrada. Pero con mi hermano, no", remató.

Tras su entrevista más sincera, Isa Pantoja salió de las instalaciones de Telecinco de lo más seria y pegada a su teléfono móvil, muy bien acompañada por su representante.