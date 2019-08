Críticas a África de 'OT' por montar un numerito a las enfermeras antes de una operación

Lo que le ha ocurrido a la joven África Adalia, famosa por participar en la edición de 2018 de Operación Triunfo, no tiene nombre. La joven, que está ahora mismo grabando su primer sencillo tras la Academia, tuvo que ser operada de urgencia el pasado viernes en un hospital madrileño. La causa, una grave apendicitis que afortunadamente los médicos detuvieron antes de que derivase en algo peor.

No obstante, la crónica que la propia África ha hecho de lo sucedido posteriormente a su ingreso ha propiciado diversas criticas desde redes sociales, las mismas donde ella ha colgado sus reflexiones. Y es que en ella poco se habla de apendicitis o la peritonitis en la que podría haber derivado.

África se presentó en el hospital con unas largas uñas postizas que, según manda el procedimiento, debían ser eliminadas debido a razones médicas. El esmalte impide el correcto funcionamiento del dispositivo que permite a los médicos apreciar el nivel de oxígeno en sangre.

Las uñas y el quirófano a href="https://t.co/zSj5gHiy9d">pic.twitter.com/zSj5gHiy9d — Á F R I C A (@africaot2018) August 19, 2019



"Ni me lo había planteado hasta que llegué allí", relató África en un vídeo de Twitter para sus seguidores. "La enfermera dijo: una de ellas te la podemos arrancar. Esta uña no se arranca", fue su contestación. "Con acetona seguro que se va" replicó la enfermera. "Necesitas a una persona que haga movidas y me la quite. Y ella, y yo... cortamela con un cuchillo pero esto no se puede arrancar. En lo más profundo de mi corazón. Si arrancas esta uña me arrancas mi uña", dijo, tratando de explicar lo pegada que estaba la uña.

África, que fue expulsada en la gala 3 del talent, no estaba particularmente contenta con el hecho de deshacerse de su uña. "Así que al final me engancharon la cosa que me tenían que enganchar en el dedo gordo del pie".

En todo caso, no fueron tanto sus palabras como el tono utilizado el que ha reportado críticas a la joven cantante. Muchos internautas que se dedican a enfermería o medicina han recordado a África lo que implica estar en un hospital, que no son esteticienes y que están ahí para solucionar problemas de salud graves. O incluso sus en ocasiones desfavorables y duras condiciones de trabajo para atender a los pacientes.

Claro tía. Total, tomar la sat. de O2 y seguir el protocolo pre-quirúrgico para evitarte una sepsis, pues son cosas secundarias. Las enfermeras de hoy en día tienen unas cosas... — Blanca Toledo (@toleblanca) August 19, 2019

Bueno bueno bueno, qué tontas somos las enfermeras eh? Cuidamos de ti en momentos críticos, salvamos vidas... pero no sabemos quitarte las uñas.A lo mejor y con un poco de suerte nos centramos en eso, que es lo verdaderamente importante. Lo de cuidar si eso lo dejamos para luego. — Nurse Lecter (@Nurse_Lecter) August 20, 2019

Más tarde, y viendo la que se había montado, África matizó sus palabras señalando que trataba de tomarse las circunstancias con algo de sentido del humor, y que efectivamente la salud es lo primero.

Que? JAJJAJAJAJAJAJAAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAAJAJAJJA por favor que se me saltan los puntos! Que tenía APENDICITIS mujeeeer que se opera de URGENCIA! Estoy simplemente sacando el lado bueno a una situación de mierda ue me corten las 10 uñas con tal de quitarme ese dolor!! https://t.co/blPIguTTvi — Á F R I C A (@africaot2018) August 19, 2019