Sale a la luz la desconocida relación de Kiko Hernández con la mujer de Bigote Arrocet

Recién llegado de Chile, Edmundo Arrocet concede su primer a entrevista en tres años a la revista Semana en la que aclara los motivos de su largo viaje y proclama su amor hacia María Teresa Campos. El torrente de especulaciones que le acompañan desde que inició su último viaje a Chile le ha obligado a dar la cara y defender su relación con la periodista. "Sufro mucho por ella, la quiero un montón", confiesa.

Según la revista, Edmundo rompió a llorar en varias ocasiones porque no soporta ver sufrir a su pareja: "Hablan de unas fotos mías con una mujer, que las saquen. Tengo curiosidad por saber de quién se trata esta vez (…) Supongo que hablan con tanta ligereza de infidelidades porque les sale gratis. Yo nunca me enfado porque realmente paso de esas mentiras (…) Una vez Teresa me preguntó si estaba con otra mujer. Le prometí que no y, como sabe cómo soy, me creyó".

Confirma que su relación está mejor que nunca y que son inseparables: "Pasamos todo el día juntos. Estoy con ella desde que me levanto hasta que me acuesto. La nuestra es una relación de verdad". Aunque confiesa que ha tenido que hacer "sacrificios" para continuar con su relación con al periodista: "Parece que es solo ella la que hace cosas por mí (…) A veces me ha dejado con los billetes de avión ya comprados. Es ella la que me da plantón".

La mujer que 'compartió' con Kiko Hernández

Este lunes Kiko Hernández desveló en Sálvame la relación personal que le unió al humorista. Relación que no se había contado hasta ahora y de la que ni el humorista sería conocedor: la estrecha unión que tuvo con su segunda mujer, Rocío Corral. "Es la que me puso todos los dientes y teníamos conversaciones de las 8 de la mañana a la 8 de la tarde" y es que cabe recordar que en el año 2012, Kiko atravesó una de las peores etapas de su vida "me miraba al espejo y me daba asco", aseguró.

Rocío Corral falleció en diciembre de 2012 y es la madre de dos de los hijos de Bigote. La muerte de "su negrita", como la llamaba cariñosamente lo sumió en una profunda tristeza, tanto que no terminó de grabar las dos películas que tenían prevista con el Chiquito de la Calzada, tal y como asegura la revista Lecturas.