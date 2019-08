Mercedes Milá se recupera de su peor fatalidad en Menorca

Diez Minutos pone a Mercedes Milá en portada. La veterana periodista de 68 años se recupera en Menorca de la muerte de su madre, Mercedes Mencos, condesa de Montseny. Ocurrió el pasado 2 de agosto, y ahora, unos días después, la que fuera responsable de presentar GH VIP (que ahora tiene su propio programa en Movistar, Scott y Milá) se da el primer chapuzón del verano en la isla, donde siempre ha tenido casa. Cuando enfermó de depresión, el médico recomendó a Mercedes hacer mucho deporte y cuidar la alimentación, cosa que convirtió en hábito, tal y como demuestra en las imágenes nadando en el mar. Su madre fue una de las personas clave que ayudaron a la periodista a superar ese bache, tanto que Mercedes decidió instalarse en su domicilio para cuidarla. Ahora, Mercedes recuerda a su madre durante estas vacaciones en solitario.

También en Diez Minutos María Patiño asegura que "la boda fue maravillosa". La revista da todos los detalles de la boda y la luna de miel en Sri Lanka, que tuvo lugar el mismo día de su 48 cumpleaños. Un enlace que no tiene validez alguna en España, ya que tendría que pedir un certificado allí para formalizarlo aquí, y en el que la periodista echó de menos a sus padres fallecidos.

En Semana, lo mismo: la boda de María Patiño. Un enlace por sorpresa que sin embargo cede algo de espacio a Bigote Arrocet, que afirma en la portada que "si Teresa y yo nos casamos, nadie debe meterse". Se trtata de su primera entrevista en tres años, con el humorista rompiendo su silencio tras todo un verano de informaciones sobre una presunta crisis de pareja. Además, hay otro gran susto en la familia Campos: el hijo de Carmen Borrego ha sufrido un accidente de moto.

Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio son las grandes protagonistas de la portada de la revista Hola. La presentadora regresa a la publicación cuando está a apunto de cumplir 54 años para aclarar todas las polémicas que rodean su vida y de paso mostrar el fabuloso tríplex que ha puesto a la venta y que tantos quebraderos de cabeza le está trayendo en los platós de Telecinco: "He disfrutado de esta casa, que es maravillosa, pero también he pasado aquí un cáncer, una doble mastectomía… Psicológicamente necesito cambiar de aires", explica. "Me da pena venderla porque puse la casa con mucha ilusión pero no solo por mi, sino también por Alejandra. Pensaba que querría estar aquí con sus amigos… pero tararí que te vi".

Alejandra también habla para la revista para contar que empieza la carrera de derecho tras abandonar sus estudios de Diseño de Moda. Entre otras cosas confiesa tener "ganas" de que su madre vuelva a tener pareja: "Quiero que mi madre se eche novio, pero está en un punto que ya no le gusta ningún hombre. Creo que, por todo lo que ha pasado tiene inseguridad". Sobre su popularidad, Alejandra asegura que ha aprendido a pasar "olímpicamente" de las críticas: Me llaman gótica, murciélago, vampiro...También que me he operado toda la cara y tengo asumidísimo que la gente lo piensa, aunque no sea verdad".

La revista Lecturas incluye un reportaje fotográfico de las vacaciones de Carlota Corredera en Vigo. La presentadora de Sálvame disfrutó de unos días en familia en la costa gallega donde le gusta cargar las pilas y reencontrarse con los suyos. En aguas gallegas se la puede ver en su papel de madre. Desde que su hija llegó hace cuatro años Carlota vive entregada y aprovecha cualquier momento libre para estar junto a la pequeña.

En sus páginas también entrevistan a una de las parejas del momento: Violeta Mangriñán y Fabio. Los ex supervivientes viven su mejor momento tras sufrir varias crisis que, como podía ser de otra forma, han paseado por los platós de Mediaset. La ex tronista y el italiano adelantan sus planes de futuro y cuentas algunas de su sus intimidades de pareja: "Me gusta presumir de chico, pero que solo lo miren. Si lo tocan paso esa noche en la cárcel", dice Violeta para después asegurar que su novio "calza bien, está bien dotado". Él contesta: "No me quejo, soy normal".