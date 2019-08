Carlos Larrañaga, el "infiel por aburrimiento" que sedujo a Ava Gardner

Como cada semana, Lazos de Sangre abordó la vida y obra de un personaje famoso del panorama español. En este caso fue el turno del fallecido Carlos Larrañaga, uno de los intérpretes más queridos de la escena española. Y también un hombre con una gran capacidad de seducción, tanto para el público como con las mujeres a las que pudo encandilar a lo largo de su vida.

Luis Merlo, hijo del protagonista, aseguró que su padre era "un auténtico seductor, pero no solo con las mujeres, sino con todo el mundo". Así mismo, Jesús Mariñas -quien tuvo mucha amistad con Carlos Larrañaga- alimentó la fama de galán que tenía el actor explicando que "por aquella época, el 70 por ciento de las mujeres importantes en el teatro español estuvieron con Carlos".

Aunque tuvo relaciones esporádicas y romances inconfesables, los amigos del actor que quisieron hablar para el programa -como el también fallecido Arturo Fernández- aseguran que el amor de su vida fue María Luisa Merlo. El actor confesó que "eran la pareja ideal, discutían como todos pero había mucho amor. Creo que a lo largo de su vida, siempre amó en el fondo a su primera mujer". A pesar de estas declaraciones, recordemos que Carlos Larrañaga tuvo siempre fama de infiel y raro era el día en el que no salían nuevos posibles romances.

Con María Luisa Merlo en la comunión de su hija | Gtres

Como, por ejemplo, lo suyo con la mismísima Ava Gardner, que pasó una larga temporada en España. "Por entonces Carlos tenía una función en el teatro, y Ava Gardner iba a buscarlo todos los días al teatro con su chófer y luego se iban al piso de Ava en la calle del Barquillo", dijo Mariñas.

Jesús Mariñas no dudó en desmentir dichas informaciones aunque ha dejado entrever que algún desliz sí que cometió: "Carlos no era infiel por costumbre, lo era por aburrimiento. Tanto es así que María Luisa Merlo ha confesado que sabía que su matrimonio no iba bien a los dos años de haberse casado con Carlos por eso, no le costó superar el divorcio a los 15 años de relación. Además, recordemos que los dos protagonistas cuidaron su relación y tuvieron una gran amistad después de separados.

Finalmente y tras varios problemas de salud, Carlos Larrañaga fue ingresado y tal y como cuenta la periodista Rosa Villacastín, no quiso que fuera nadie a verlo salvo sus hijos. Luis Merlo, muy emocionado, ha contado que fue muy duro y traumático para él y para sus hermanos.

Luis Merlo, muy emocionado, ha contado que fue muy duro y traumático para él y para sus hermanos. Además, Arturo Fernández, confesaba también para las cámaras de Lazos de Sangre que, si hay alguien del que no podría nunca olvidarse en el mundo de la interpretación sería de él, ya que los dos tuvieron una relación más que estrecha y siempre se apoyaron.