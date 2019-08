Carlos Pérez Gimeno

Mireia Lalaguna consiguió en 2015 alzarse con el título de Miss Mundo. Ella es la única española que hasta ahora lo ha logrado, y desde ese momento su vida cambió de manera radical. "Estaba estudiando farmacia y quería tener un negocio familiar, pero todo cambió de un día para otro. Me dediqué al mundo de la moda y a la interpretación. Vivo en México, que reconozco que es un país maravilloso y se está portando muy bien conmigo. Procuro combinar la moda con la interpretación y aparte también presento un programa en Univisión. Me considero una persona muy trabajadora, y el año próximo voy a dar el salto a Los Ángeles, aunque siempre me mantengo muy vinculada a España". Así lo explicó en el trascurso de la conversación que mantuvimos los dos.

La catalana está pasado unos días en España, lo primero de todo para ver a su familia y amigos, y de paso para asistir algunos actos, como ser jurado del certamen de belleza Miss Word Spain celebrado en Melilla. "El mundo de la moda en mi caso va de baja porque ya me voy haciendo mayor, mientras que el de actriz, es una carrera a largo plazo. Es cierto que me salen campañas por el tema de Miss Mundo y porque desde pequeñita he trabajado en el mundo de la moda. Soy consciente de lo difícil que es el mundo de la interpretación, pero voy paso a paso y creo que voy por el buen camino. Me da pena que en España haya veces que no se reconozcan los trabajos y las valías. Yo representa a mis país por todo el mundo, y aquí parece que no se valora, hasta puedes tener la sensación de ser un hándicap ", comentó.

Mireia, que en la actualidad tiene 26 años, está soltera y según me confesó no tiene a nadie en su vida tras su ruptura hace unos meses con el actor mexicano Carlos de la Mota. "Mi corazón está solo, en este momento mi vida está enfocada en mi trabajo, aunque no descarto que en un futuro pueda estar casada y tener hijos. Soy muy maternal, pero mi reto personal ahora mismo es lo profesional. Eso no quita que mañana me enamore y por ese motivo haga todo lo contrario de lo que estoy en este momento diciendo. Para que un hombre me enamore tiene que ser mi cómplice y mi compañero en todo, aventurero, independiente como yo, mi mejor amigo". Mireia en unos días se trasladará a México, donde le espera su trabajo en la televisión y el rodaje de una serie.