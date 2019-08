Paz Padilla sorprende con una impresionante postura (con descuido incluido)

Hace tiempo que Paz Padilla no se pone límites a la hora de proponerse retos. La presentadora y actriz ha querido demostrar esta semana en sus redes sociales que se ha ganado por méritos propios ser jurado de Got Talent y para ello ha decidido demostrar su dominio uno de los deportes más complicados: la danza aérea.

La presentadora de Sálvame ha compartido una fotografía en la que muestra una arriesgada postura que ha sido muy alabada por sus seguidores pero también motivo de risas pues en la imagen se aprecia que un pequeño despiste con su pecho: "¡Qué se te va a salir una teta!", de advertían algunos de sus fans.

"Increíble las cosas que haces. Lo mismo nos cuentas tus cosas y nos partimos de risa, que te lías en una manta y te pones a hacer de Spiderman", decían otros alabando su buen estado físico. Paz lleva bastante tiempo aprendiendo esta técnica, que no es nada fácil, pero no ha sido hasta ahora cuando la hemos visto hacer una de las posturas más complicadas e imposibles para el resto de los mortales.

A sus 49 años Paz Padilla puede presumir de estar en buena forma gracias a su pasión por el deporte y su negativa a pasar por el quirófano. Aunque la presentadora nunca ha ocultado su operación de pecho, sí se ha arrepentido en varias ocasiones de haberlo hecho: "Yo solo tengo una operación de estética, siempre lo he dicho, me he operado los pechos, y me arrepiento", aseguró en Sálvame.