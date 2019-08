"El documental alemán sobre Letizia es una bazofia osada"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Carlos Pérez Gimeno, Emilia Landaluce y Daniel Carande para abordar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo el documental dedicado a la reina Letizia, titulado De profesión, reina, que ha elaborado la cadena alemana ZDF.

Un programa que ha resaltado las cualidades más cercanas de la reina española, sin abundar en aspectos que pudieran resultar polémicos. No obstante, y tal y como ha asegurado la periodista Emilia Landaluce en esRadio, también es un documental que no desvela nada nuevo y que revela cierta "prepotencia alemana, al decir que ningún medio español lo había hecho antes".

"Es una bazofia con imágenes de archivo con cosas que hemos escrito y leído mil veces. Para un alemán puede tener cierto interés, pero a un español no le aporta absolutamente nada. No tiene ni una sola declaración de la reina", aseguró Landaluce. "Nos vienen a dar lecciones a periodistas españoles, me parece osado", dijo al respecto.

De profesión, la reina recoge testimonios de amigas como Sagrario Ruiz de Apodaca, que explicó cómo vivió Letizia los primeros días de su romance con Felipe, y también momentos como el de su encuentro con Martin Scorsese, que demuestra la faceta más cinéfila de la reina. También, eso sí, la famosa discusión con Sofía en la catedral de Palma a costa de una foto de las niñas, el único momento espinoso narrado en el documental.