Publican los mensajes y audios "picantes" que Bigote Arrocet enviaba a Gema Serrano

Gema Serrano, la ‘personal shopper’ y amiga entrañable de Bigote Arrocet, ha vuelto al plató de Sálvame tras la polémica entrevista que el novio de María Teresa Campos concedió a la revista Semana. En ella, además de arremeter contra los que critican su relación con la presentadora, niega el haber estado con otras mujeres.

Desde la primera vez que apareció en el Deluxe, el testimonio de Gema siempre ha sido muy ambiguo, defendiendo a su amigo y justificando las imágenes en las que se les veía saliendo del piso de soltero de Bigote. En esta ocasión, aunque sigue sosteniendo que solo han mantenido una relación de amistad, mostró unos mensajes de Whatsapp que evidencian que entre ellos podría haber existido algo más.

"Echo de menos tus besos y tus abrazos", "Te, quiero, te quiero", son algunos de los "picantes" mensajes que Kiko Hernández leyó directamente desde el móvil de la invitada. Incluso se pudieron escuchar audios en los que Edmundo le dedica canciones de Nino Bravo. "Si me está escribiendo a mí y me está poniendo esas cosas, entiendo que no solamente conmigo, igual puede tener otras cosas por ahí, que lo busquen", aseguró. "No he tenido relaciones íntimas con Edmundo. Creo que yo a él si le gustaba, no hay más que verme. No es prepotencia, es que soy una chica joven. ¿Cómo puedo demostrarlo? Tengo mensajes y audios que me ha ido enviando. Sé que él tenía una relación conmigo muy especial".

Aunque los colaboradores pensaban que finalmente reconocería el affaire, lo cierto es que Gema volvió a perderse en vaguedades e insinuaciones. Sí reconoció que sintió que el interés de Edmundo iba más allá que el de una simple amistad y volvió a criticar que nunca reconociese su relación de amistad con María Teresa Campos y su círculo más íntimo.

Las polémicas fotografías

El encargado de dar todos los detalles sobre las entradas y las salidas de Gema y Edmundo del famoso piso de soltero fue Gustavo González, el paparazzi que hizo guardia durante meses en la puerta para "cazarle en un renuncio". Según aseguró, ambos aprovechaban cuando María Teresa estaba en la sección de la defensora de audiencia en Sálvame para tener esos encuentro y que, en ocasiones, Gema salía del piso con el pelo mojado.

Finalmente, tal y como se anunció desde el día anterior, el programa se dispuso a emitir las imágenes que en su día no se atrevieron a emitir y en que confirmarían la relación. Kiko Hernández anunció que no podrían mostrarse debido a un problema durante el directo que les impedía sacar las imágenes originales, pero emitieron una recreación "al 99%".

En ellas se ve a Gema saliendo de la casa y al humorista mirándola: "Él se despide de ella escondido detrás de la puerta para que nadie lo vea". Antes de enseñar la segunda imagen, Kiko avisó a los espectadores: "Es una actitud muy soez". Y es que en la imagen se ve a Gema saliendo de la casa mientras Bigote se ríe y se toca "cierta parte", como dijo el presentador.