Hacen públicos los "comprometidos" documentos que Gloria Camila ha ocultado a su familia

El programa del verano hizo públicos este viernes unos documentos que no dejan en muy buen lugar a Gloria Camila. Y es que a los problemas amorosos que está atravesando durante las últimas semanas se suma ahora la filtración de unos documentos que acreditan unos incidentes de tráfico que habría tratado de que no se hiciesen públicos.

Según el programa, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado habría cometido hasta tres infracciones graves desde que se sacó el carnet de conducir. Lo más preocupante es que dos de ellas serían por conducir bajo los efectos del alcohol, hecho por el que fue sancionada con la suspensión de su licencia para conducir desde el febrero de 2017 hasta hace tan solo unos meses.

Aunque no quiso entrar en directo, Gloria Camila se puso en contacto por Whatsapp con el programa para reconocer su familia no era conocedora de los hechos: "Su familia no sabía nada de todo esto. Ella me ha reconocido que la policía le paró dos veces, incluso me ha contado que en una ocasión la tasa de alcohol fue de 0,46", aseguró Pepe del Real.

También quiso contar a través del periodista cómo sucediron los incidentes: "Le quitaron seis puntos e hizo un curso rápido para que le devolviesen los puntos". Tras realizarlo, Ortega habría seguido conduciendo pensando que tenía esos puntos y no fue hasta que le volvieron a parar que se percató de que no le habían sido devueltos los puntos anteriormente perdidos.