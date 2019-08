Preocupante (y surrealista) llamada telefónica de 'Sálvame' a Miriam Sánchez

La preocupación por el estado anímico de Miriam Sánchez va en aumento entre sus familiares y su entorno más cercano y Sálvame ha querido ponerse en contacto telefónica con ella para saber la verdad sobre su situación. Desde hace días, cuando desveló que iba a someterse a una operación estética tras haber engordado unos kilos, la actitud de Miriam parece indicar que no pasa por su mejor momento económico y que su polémico paso por televisión le habría dejado secuelas psicológicas que seguiría arrastrando.

El programa de Telecinco la llamó por teléfono para preocuparse por su estado pero para sorpresa de los colaboradores, no fue ella la que cogió el teléfono: "El equipo de investigación de este programa ha llamado a Miriam Sánchez por teléfono y lo ha cogido su pareja", dijo Nuria Marín antes de dar paso al vídeo que recogía la preocupante y a la vez surrealista conversación: "Hablas con un amigo, dime, la tengo aquí al lado, a lo mejor le interesa ponerse o a lo mejor no le interesa ponerse", comienza diciendo la pareja de la ex actriz porno. La redactor le pide hablar con Miriam y este le contesta:" Pues depende, ¿quién eres? ¿eres conocida? Ay madre mía del señor bendito! A ver, ¿eres inteligente o....? A ver dime", a lo que la periodista contesta: "Perdona, ¿me estás llamando idiota?". "Hostia puta, hasta luego", contesta el supuesto novio de Miriam antes de colgar el teléfono.

Los colaboradores de Sálvame debatieron sobre la conversación destacando lo extraño de la misma, teniendo en cuenta que Miriam siempre se mostró en televisión como una mujer fuerte que "nunca dejaría que su novio cogiese su móvil": "Es una mujer independiente, con carácter, no es normal que deje coger el teléfono a su pareja.", aseguraron.