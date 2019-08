Teodoro García Egea reta a Santiago Abascal: “Le ganaría en el tatami”

Teodoro García Egea concede este sábado su entrevista más personal a La otra crónica de El Mundo. Una charla distendida en la que habla de su pasión por el deporte y sobre su faceta más romántica. El secretario general del PP cuenta por primera vez cómo pidió matrimonio a su mujer: "Fue tocándole la bandurria", asegura.

"Toda la vida he tocado el piano, pero mi pasión por la Semana Santa me llevó al clarinete", cuenta el número dos de Pablo Casado. "Más adelante me compré una bandurria. Pedí matrimonio a mi mujer tocándole la bandurria con unos amigos de la tuna". "Ella estudiaba en la facultad de Químicas de Murcia y yo por aquel entonces iba mucho allí. Nos conocimos por un grupo de amigos en común. Tardó en decirme que sí, me tuvo sufriendo un tiempo, pero yo soy muy paciente".

Sobre sus gustos culturales, se declara fan de Rosalía, "del electrolatino de Juan Magán" y de "todo lo de Netflix y HBO". "Hay gente que cree que la música define a la persona. Yo estudié 11 años de piano y lo que más me emociona es la música clásica. Una pieza que me llega especialmente es Nocturno en Do sostenido menor de Chopin. También veo series como La Casa de Papel, Chernobyl o The Good Wife".

En la entrevista también habla sobre su pasión por el deporte y defiende que "tendría posibilidades de ganar [a Santiago Abascal] en el tatami, en el judo", aunque "en halterofilia puede que él se llevara el gato al agua". "Le veo fuerte", dice sobre el líder de Vox. "No hago deporte tanto por la presencia sino porque forma parte de mi rutina diaria. Sin el deporte yo no podría rendir al cien por cien en mi trabajo. Es una especie de ritual y se ha convertido en un hábito que necesito cuidar y conservar. Entiendo que haya gente que valore mucho la apariencia física pero para mí el deporte tiene algo más profundo que eso".