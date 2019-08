El grave delito que ha ocultado Gloria Camila durante varios años

Gloria Camila habría estado circulando sin puntos en el carné de conducir desde febrero de 2017 hasta hace tres meses, según informa QMD!. La hija de Ortega Cano, presuntamente, perdió todos sus puntos en 2016, cuando la Policía la paró en dos controles en Sevilla y dio positivo por alcoholemia.

El periodista Pepe del Real declaró en El programa del verano que "Gloria se fue a Supervivientes y desconocía que estaba sin puntos. Ella me ha reconocido que la Policía la paró dos veces, incluso me ha contado que en una ocasión la tasa de alcohol fue de 0,46. Su familia no sabía nada".

La joven, que rompió recientemente su relación con Kiko Jiménez, está pasando unos días en Chipiona con su familia. Allí, junto a su padre, su hermano y sus tíos Amador y Gloria Mohedano, inauguró la Semana Cultural de Rocío Jurado.