Gema Serrano, la presunta amante de Bigote Arrocet a espaldas de María Teresa Campos, acudió al Deluxe para aclarar muchas de las dudas surgidas a raíz de las filtraciones de la última semana.

Entre ellas, la pregunta fundamental, formulada por María Patiño: "¿Has mantenido relaciones sexuales con Edmundo, el novio de María Teresa Campos?". "No", su rotunda y sencilla respuesta, que el Polideluxe confirmó para alivio de todos... aunque no de los colaboradores, que se echaron encima con nuevas preguntas y críticas a su presencia allí.

¿Qué pretende entonces Gema Serrano asegurando que acude a casa de Edmundo de manera secreta, pero que no tiene relaciones con él? ¿Qué ocurre durante sus encuentros?

"No puedo vender farsas porque desde 2016 vengo diciendo que no tengo nada con Edmundo", dijo para justificarse. Su intención, por tanto, es que se deje de decir que es la amante del cómico, como se ha venido haciendo toda la semana. "Por más que digo que no decís que sí, y que hay fotos y venga fotos".

Puede que Gema no tuviese sexo con Bigote, pero el polígrafo descubrió -o más bien confirmó- la existencia de una hija secreta del cómico en Chile. Si bien la interrogada aseguró no tener ese dato, el polígrafo de Conchita reveló que Gema mentía, de modo que sí, era consciente de ello.

Un bombazo a la altura de los presuntos líos de faldas con Bigote, quien de todas formas y según Gema Serrano, sí quería algo que finalmente no se produjo: "Mi percepción es que quería tener algo conmigo".

"Yo no tengo ninguna partida de nacimiento, no te puedo decir que me conste", explicó Gema, que argumentó que Edmundo nunca habla del tema. "Cuando se lo he preguntado no me ha contestado", dijo.

Lo de la hija, por tanto, es algo que "tengo oído o entendido". Esa joven es "más mayor que Gabriela y vive en Chile", dijo como datos confirmados.

Gema también soltó algunas mentiras sobre la venta de la casa de María Teresa Campos, confesando finalmente que ella y Edmundo fueron los intermediarios del trato. Y atención, porque desveló que Edmundo ha estado inflando el precio de la casa para repartirse el dinero con ella: Edmundo pide 5 millones y medio con un 3% de comisión para mí y María Teresa pide 3 millones". La casa valía tres millones, pero Edmundo dictaminó que fueran 5 millones y medio su precio final.

Por último, un desplante más quizá más simbólico que los anteriores. Víctor Sandoval quiso saber si Edmundo había dicho en secreto que María Teresa "chocheaba". "¿Edmundo no te ha dicho nunca que Teresa [por María Teresa Campos] chochea?", fue su pregunta. Gema lo negó, pero Víctor insistió: "A mí me consta que sí".