La revista ¡QMD! muestra a Isabel Pantoja como nunca la habíamos visto, poniéndose como el kiko. Pero no como su hijo, sino todavía peor: comiendo un cucurucho chorreante de helado mientras sostiene con la misma mano una botella de agua mineral y, con la otra mano, lo que parece ser una tarrina envuelta en papel albal... ¿para después?. "Intenta endulzar su vida mientras sus hijos se la amargan", dice la revista, resumiendo en una frase la última semana vivida en el universo Pantoja, con Chabelita cargando contra Kiko y Kiko cargando contra Chabelita. La tonadillera está en Fuengirola y los fotógrafos captaron la poderosa imagen durante una mañana de comparas con una amiga. En la página siguiente la Pantoja aparece tecleando su clave en un datáfono y sacando dinero del cajero, demostrando que no es un espectro de las emisiones de Telecinco. Además, Gloria Camila habría conducido sin puntos por delitso de alcoholemia mientras Elena Furiase pasea con su bebé por la playa, mostrando de paso su tipín.

En Pronto, primerísimo primer plano de la reina Letizia. "Así es la verdadera Letizia", titular la publicación, que narra la historia de un periodista que ha seguido sus pasos durante un año. Se refieren a Julia Melchior, periodista alemana especialista en realeza que realizó para el canal ZDF el reportaje De profesión, reina, que se emitió en los últimos días... y que no revela absolutamente nada que no se supiera ya. Además, la revista nos asegura que María Patiño se volverá a casar en España, dado que el tinglado montado en Sri Lanka no tiene validez aquí, y Belén Esteban presiona a su ex, Fran, para obtener la nulidad matrimonial.

Llegamos a Corazón TVE, que sitúa en portada a Rania de Jordania y su cumpleaños más "agridulce". La monarca conserva toda su belleza a los 49 años, así lo atestigua la fotografía, pero tiene que afrontar diversos desafíos junto al rey Abdalá: para empezar, la crianza de sus hijos, que ella quiere que sean "normales", así como la defensa de los derechos de la mujer árabe, siempre sobre la picota. La fiesta de cumpleaños será de carácter íntimo y tendrá lugar en el centro de Ammán, con su marido y cuatro hijos.